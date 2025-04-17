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Российские силовики штурмовали бордель, где работали несовершеннолетние

Под Волгоградом силовики раскрыли притон, работавший под видом массажного салона

В Волжском сотрудники правоохранительных органов раскрыли притон, работавший под вывеской массажного салона, сотрудницы которого оказывали интимные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полиция при участии отряда СОБР Росгвардии задержала шесть человек по подозрению в организации занятия проституцией. По предварительной информации, криминальный бизнес в марте 2024 года начал 33-летний местный житель, который имеет судимости. Мужчина арендовал нежилое помещение на первом этаже многоквартирного дома по улице Ленина и открыл в нем заведение, работа которого противоречила законодательству РФ.

Злоумышленник, его 37-летняя сообщница и еще их четверо знакомых нанимали на «работу» девушек, в том числе несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией» УК РФ. Организатор салона заключен под стражу.

Ранее в Красноярске пенсионерку арестовали за организацию сети борделей.

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