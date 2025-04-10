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Российскую пенсионерку арестовали за организацию сети притонов с проститутками

В Красноярске пенсионерку арестовали за организацию сети борделей

В Красноярске 64-летнюю пенсионерку арестовали по подозрению в организации сети притонов с проститутками. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, пожилая женщина в период с 2022 по 2023 год организовала преступную группу для вовлечения женщин в проституцию с целью извлечения прибыли. Злоумышленники оборудовали притоны под видом массажного салона и стриптиз-клуба.

Всего в занятие проституцией было вовлечено около 20 женщин. Участники преступной группы выполняли административные функции, вели финансовую отчетность, а также контролировали соблюдение дисциплины среди работниц.

Стражи порядка задержали еще трех участниц преступной группы в возрасте 24, 37 и 42 лет. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 241 УК РФ и ч. 3 ст. 240 УК РФ. Пенсионерку арестовали, решается вопрос об избрании меры пресечения другим фигуранткам.

Ранее российские полицейские накрыли межрегиональную сеть притонов с проститутками.

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