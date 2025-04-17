Политолог назвал ключевой роль Казахстана в интеграции евразийского пространства

Стратегия здравого смысла, ответственного стратегического балансирования в период острого международного кризиса позволила Казахстану защитить свои национальные интересы. Об этом в интервью Telegram-каналу KeyNews рассказал глава аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

По его словам, такая стратегия также позволила республике сохранить важнейший институт обеспечения инвестиционной интеграции на постсоветском пространстве в лице Евразийского банка развития (ЕАБР). Ранее стало известно, что доля казахстанских проектов в портфеле банка достигла 60%.

Политолог напомнил, что ЕАБР изначально создавался как российско-казахстанский проект, к которому позже присоединились еще четыре постсоветских государства. После 2022 года и введения западных санкций против России Казахстан взял на себя ключевую роль в сохранении и развитии банка.

«Казахстану пришлось не только фактически защищать и спасать проект Евразийского банка развития, но и вести очень тонкую и сложную работу по обеспечению его перспектив», — отметил он.

Серенко подчеркнул, что успех Казахстана стал возможен благодаря дипломатическому и политическому искусству президента Касым-Жомарта Токаева и его команды.

«Стратегия президента Токаева сделала Казахстан надежным «ремнем безопасности» на евразийском пространстве, страной, обеспечивающей стабильность политических, дипломатических, инвестиционно-финансовых институтов. Случай Евразийского банка развития лишь один из них. Но это, безусловно, очень яркий и убедительный случай, фиксирующий ключевую роль Казахстана в решении задач реальной интеграции евразийского пространства», — сказал эксперт.

По его словам, сегодня наметились перспективы частичной разрядки в международной ситуации, что может способствовать восстановлению позиций России на международных инвестиционных площадках. Однако, по мнению эксперта, достигнутый Казахстаном статус продолжит укрепляться.

Ранее KeyNews сообщал, что в начале недели Токаев встретился с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым, обсудив итоги сотрудничества и планы на перспективу. Глава Казахстана положительно оценил вклад банка в развитие экономики республики и подтвердил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.