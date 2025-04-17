Комитет ГД направит в ГП обращение по нарушению в вузах, тестирующих мигрантов по русскому

Комитет Госдумы (ГД) по безопасности и противодействию коррупции взял на контроль поручение председателя Госдумы Вячеслава Володина проверить действия сотрудников вузов, принимавших экзамены по русскому языку у мигрантов, а также направит обращение в Генеральную прокуратуру (ГП) в целях проверки. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Пискарев отметил, что обращение направят генпрокурору РФ Игорю Краснову по факту возможных преступлений, предусмотренных статьей уголовного кодекса об организации незаконной миграции.

Глава комитета добавил, что все виновные должны быть строго наказаны.

По словам Пискарева, комитет ГД вместе с Рособрнадзором, Службой по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России и сообществом вузов планирует обсудить меры по приведению экзаменов в соответствие с требованиями принятых ГД законов о противодействии незаконной миграции.

17 апреля Володин предупредил, что нарушения при приеме экзаменов на знание русского языка у мигрантов будут караться лишением свободы на срок до 15 лет. По словам Володина, в ряде вузов были выявлены нарушения при проведении экзаменов на владение русским языком и знание истории России. Как отметил спикер Госдумы, за последний год в России были приняты 15 законов о борьбе с нелегальной миграцией, в том числе о противодействии фиктивным бракам и усыновлению, запрете на прием экзаменов на знание русского языка для посреднических организаций, а также о проверках уровня знания русского языка детей мигрантов и законности их нахождения на территории РФ при зачислении в школы.

Ранее ФСБ, Росгвардия и МВД выявили нелегальную молельню мигрантов на Камчатке.