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Проглоченная акулой камера сняла уникальные кадры внутри рыбы

Daily Mail: тигровая акула проглотила включенную камеру, снявшую уникальные кадры

Дайверы на Багамах сняли уникальные кадры из пасти тигровой акулы, пишет Daily Mail.

Дайверы, среди которых был Андреа Рамоса Насименто, кормили тигровых акул в районе Фрипорта. В какой-то момент одна из акул, проявив любопытство, схватила камеру, прикрепленную к ящику, и проглотила ее. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как устройство вращается внутри пасти хищника, демонстрируя зрителям жабры, острые зубы и прочие внутренности акулы.

После того как акула выплюнула камеру, записанное видео было опубликовано в соцсетях, удивив зрителей. «Это невероятно! Камера побывала в пасти акулы? Это просто дико! Рад, что она уцелела», — написал один из комментаторов.

Специалисты добавили, что тигровые акулы, которые могут достигать длины до 5,5 метра и считаются одними из самых опасных хищников океана. Они входят в так называемую «Большую тройку» акул, наряду с бычьей и большой белой акулами, и занимают второе место по количеству нападений на людей.

Ранее туристка потеряла обе руки после встречи с акулой на Карибах.

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