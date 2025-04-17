Российские врачи спасли мужчину с тяжелым кровотечением из-за удара ножом в пах

В Татарстане врачи спасли мужчину с тяжелым кровотечением из-за ранения в пах

В Татарстане хирурги спасли мужчину, у которого из-за удара ножом в пах началось тяжелое кровотечение. Об этом сообщает НЦРМБ.

Инцидент произошел в городе Нижнекамске, когда 39-летний мужчина поступил в медицинское учреждение с проникающим ножевым ранением в паховую область. У него была повреждена бедренная вена, и это вызвало массивную кровопотерю.

Состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое — давление стремительно падало. Медики приняли решение о немедленном хирургическом вмешательстве.

«При осмотре выявили обширное повреждение сосуда — дефект занимал около двух третей окружности вены. Стандартное ушивание в таком случае невозможно», — пояснил хирург.

Для спасения пациента потребовалось восстановление вены с помощью трансплантата — врач использовал фрагмент подкожной вены самого пациента. Операция длилась два часа. После успешно проведенного вмешательства состояние мужчины стабилизировалось.

Ранее российские врачи спасли новорожденного с тяжелым сепсисом и объяснили, что вызвало болезнь.