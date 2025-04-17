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Застрявшего в канализационной решетке енота спасли с помощью мыла

UPI: в США енот застрял в канализационной решетке и был спасен благодаря мылу
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Holyoke Police Department/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США застрявшего в канализационной решетке енота спасли с помощью мыла, пишет UPI.

Как сообщил начальник полиции Холиока, штат Массачусетс, Брайан Кинан, инцидент произошел в будний день ранним утром. Прохожий Фернандо Ривера-младший заметил животное в беде и сразу обратился к офицерам. Прибывшие полицейские сняли крышку канализационного люка, но енот по-прежнему не мог выбраться, так как его голова крепко застряла между стальными прутьями решетки.

Тогда Ривера решил помочь нестандартным способом: он взял два тюбика с мылом и натер им решетку, используя средство как смазку, чтобы освободить голову животного. Через 20 минут усилий енота наконец извлекли из ловушки.

После этого на место прибыли сотрудники службы контроля за животными и забрали зверя. В своих соцсетях полиция поблагодарила Риверу за оперативную помощь и сострадание к попавшему в беду животному.

Ранее женщину в США напугало неизвестное ей животное, попавшее на видео.

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