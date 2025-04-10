Женщину напугало неизвестное ей животное, попавшее на видео

Американку напугало неизвестное ей животное, попавшее на видео, пишет Daily Mail.

Джанай Линн из города Пуэбло, штат Колорадо, рассказала, что впервые увидела странное существо возле своего дома в начале недели. По её словам, животное не испугалось человека, а спокойно разглядывало её, что вызвало у женщины неприятное ощущение. Через несколько дней американке удалось заснять загадочное животное на видео.

На кадрах видно, как существо с необычной внешностью ест кошачий корм. Запись быстро распространилась по соцсетям, вызвав бурные обсуждения среди пользователей. Некоторые считают, что это могла быть легендарная чупакабра — мифический кровососущий зверь из латиноамериканского фольклора. Другие вспомнили предание индейцев навахо о так называемом «ходячем по коже» — сверхъестественном существе, способном менять облик.

Официальные представители департамента дикой природы Колорадо высказали более прозаичную версию. По их мнению, на видео мог быть обычный енот, пораженный чесоткой, что объясняет его необычный внешний вид. Однако Джайна категорически не согласна с такой трактовкой. Женщина утверждает, что регулярно видит енотов в своем районе, и заснятое существо совершенно на них не похоже. Она описывает животное как создание с крысиной мордой, длинными конечностями и особой структурой шерсти.

Ранее мужчина поселил в квартире буйвола и стал звездой соцсетей.