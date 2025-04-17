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Хозяйкам рассказали, какой нож должен быть на каждой кухне

Бренд-шеф Прокофьев: нож сантоку незаменим для нарезки овощей
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Freepik.com

Шеф-ножи, например, сантоку, лучше всего подходят для нарезки и шинковки овощей. Они гораздо эффективнее маленьких кухонных ножей. Об этом в беседе с РИАМО сообщил бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Многие хозяйки часто используют для готовки небольшие овощные ножи. Как следует из названия, нож предназначен для чистки и нарезки овощей. Но такие ножи не подходят для шинковки, им не хватает длины разреза, ими неудобно прорезать продукты на всю длину и им не достает массы, чтобы оказывать давление на продукты», — объяснил эксперт.

По его словам, оптимальная длина лезвия должна быть не менее 15-18 см. Не стоит забывать и о поварском хвате, когда большой и указательный пальцы держат нож за рукоять у начала лезвия. Такой метод поможет избежать порезов, добавил Прокофьев.

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого рассказала, как сохранить максимальное количество полезных веществ в овощах и фруктах. Один из способов, по ее словам, — заморозка.

Также она посоветовала обеспечить минимальную тепловую обработку, не замачивать овощи, нарезать их перед приготовлением, а также хранить их в темном прохладном месте.

Ранее врач назвал продукты, которые необходимы в рационе при сахарном диабете.

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