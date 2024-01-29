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Российский военный хотел отдохнуть от службы и получил срок за уклонение

В Забайкалье военного приговорили к 5,5 года колонии за уклонение от службы

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Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего за уклонение от службы. Об этом сообщили в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным следствия, 24 декабря 2022 года мужчина без уважительной причины не вернулся в часть после выписки из госпиталя. Оказалось, что он хотел отдохнуть. 20 июня 2023 года его задержали сотрудники военной комендатуры.

В итоге суд назначил Золотареву наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, отметили в пресс-службе.

До этого мобилизованного военнослужащего приговорили к тюремному заключению за неявку на службу в ряды Вооруженных сил России. В суде рассказали, что фигурант дела по фамилии Троицкий в декабре 2022 года без уважительных причин не явился в часть и отсутствовал до марта 2023 года.

Ранее суд в Крыму признал местного жителя виновным в покушении на госизмену.

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