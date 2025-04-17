В РПЦ заявили, что смысл Пасхи не в соревновании дорогими куличами

В РПЦ заявили, что смысл христианства не в покупке куличей в модных кафе

Православная церковь никогда не устанавливала традиционного рецепта кулича, поскольку смысл Пасхи не в его вкусе. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя отношение Церкви к современным изделиям с украшениями и необычными начинками.

«Рецепт кулича — это не догматическая норма. Никаких рецептов, которые могли бы быть единственно верными, Церковь никогда не устанавливала. Смысл Пасхи не во вкусе кулича, а в молитвенном переживании крестных страданий и Воскресенья Христова», — сказал он.

Кипшидзе подчеркнул, что люди должны соревноваться в количестве «дел милосердия», а не ценой кулича. По его словам, традиционная еда – это незначительная часть праздника.

«Пасха — это праздник, не когда люди с достатком соревнуются, кто купит кулич подороже, а когда они призваны соревноваться в том, кто сделает больше дел милосердия. Вообще, если кто забыл, напомню, что христианство — это религия про уподобление Христу, а не про покупку куличей в модных кафе. Праздничная трапеза — это лишь незначительная часть праздника, а не его смысл», — добавил он.

В 2025 году, согласно церковному календарю, Пасха отмечается 20 апреля. Кулич остается неизменным символом праздника и занимает центральное место.

Ранее в РПЦ объяснили, почему не следует покупать куличи с религиозными символами.