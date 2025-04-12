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На строительство домов в новых регионах выделено более 520 млн рублей

Кабмин выделил более ₽520 млн на завершение строительства домов в новых регионах
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Российское правительство выделило более полумиллиарда рублей на строительство домов в новых регионах. Соответствующее распоряжение 11 апреля подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Более 520 млн рублей направлены из резервного фонда правительства на завершение строительства домов, застройщики либо собственники которых не определены, отметили в правительстве.

Деньги пойдут в ДНР и Запорожскую область, где должны будут завершить строительство многоквартирных домов в Донецке и Мелитополе.

В программе, в рамках которой ведется эта работа, предусмотрены мероприятия по строительству и восстановлению жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата, добавили в правительстве.

2 апреля сообщалось, что на поддержку жителей Курской области, которые лишились жилья из-за атак ВСУ, дополнительно выделят 16 млрд рублей.

Ранее кабмин выделил 770 млн рублей на ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму.

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