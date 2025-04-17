Россияне начали получать сообщения о выдуманном вирусе

Мошенники рассылают россиянам письма с предупреждением о вспышке неизвестного вируса и о «мамонтовой оспе», пишут «Известия».

По информации издания, письмо содержит фишинговую ссылку, переходя по которой, человек теряет свои личные данные.

«После ввода данных мошенники крадут личные данные, с помощью которых могут <...> получить доступ к другим сервисам, в том числе к банковским приложениям», — поделился директор Центра противодействия мошенничеству «Информзащита» Павел Коваленко.

По его словам, в жители столицы получают письма от несуществующего Департамента противодействия массовым болезням. В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела учения на случай возникновения новой пандемии и для этого смоделировала вспышку «мамонтовой оспы» — вымышленного вируса. Именно его используют мошенники, они якобы собирают средства на лечение больных или разработку лекарств.

До этого общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что при получении квитанций за жилищно-коммунальные услуги важно обращать внимание на некоторые детали. Графы с размытыми формулировками должны вызывать настороженность.

Ранее мошенники начали рассылать российским дачникам фейковые квитанции.