Эксперт призвал россиян обращать внимание на размытые фразы в квитанциях ЖКХ

При получении квитанций за жилищно-коммунальные услуги важно обращать внимание на некоторые детали. Графы с размытыми формулировками должны вызывать настороженность, рассказал RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Потребление ресурсов в идеале должно рассчитываться по показаниям счетчиков. Такие непонятные формулировки, как «Дополнительные услуги», «Прочее» или «Обслуживание оборудования» без каких-либо уточнений, должны вызывать недоверие. Так, например, если речь идет об оплате домофона, охраны, услуг консьержа, то это все делается только с согласия собственников, которое оформляется по итогам собрания жильцов. Без такого документа требовать деньги за такие услуги запрещено, подчеркнул Бондарь.

Обо всех проделанных работах УК должна отчитаться, а оплату рассчитать по факту понесенных расходов. Зачастую в квитанциях могут появиться услуги, о которых до этого не сообщалось, либо определенные статьи расходов могут продублировать — например, за освещение общих мест пользования — это является нарушением, подчеркнул эксперт.

Кроме того, он призвал россиян проверять реквизиты получателя, названия УК, так как если здесь есть какие-то расхождения, то речь может идти о подмене и фальсификации квитанций мошенниками. Обо всех таких ситуациях важно сообщаться в надзорные органы, заключил специалист.

До этого Бондарь предупредил, что если жилец не передает данные более трех месяцев, то начисления будут производиться по среднему потреблению, а значит, в итоге платежки заметно вырастут. Так, если период «молчания» длится более полугода, то расчеты уже будут производиться по нормативам еще с повышающим коэффициентом 1,5, что существенно увеличит сумму в квитанции.

Ранее мошенники начали рассылать российским дачникам фейковые квитанции.