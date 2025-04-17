Петербургский школьник восемь дней проходил со сломанным позвоночником после травмы

В Петербурге школьник восемь дней ходил со сломанным позвоночником после ДТП

В Петербурге девятиклассник попал в ДТП и восемь дней ходил со сломанным позвоночником, прежде чем обратиться за помощью. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

В Детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины 16 апреля поступил 15-летний подросток с компрессионным переломом поясничного позвонка. Состояние девятиклассника врачи оценили как средне тяжелое, его госпитализировали.

Выяснилось, что он получил травму еще 8 апреля, и все это время ходил с переломом. На пешеходном переходе возле дома №8 по улице Плесецкой в Приморском районе неустановленный автомобиль сбил школьника и скрылся с места происшествия. В настоящее время устанавливается, попала ли авария на какую-нибудь из камер видеонаблюдения.

До этого десятилетний мальчик упал с самоката в Петербурге и попал в больницу с переломом черепа. У него также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Ранее в Челябинской области машина сбила школьницу, переходившую дорогу.