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Машина сбила школьницу, переходившую дорогу в российском городе

В Челябинской области машина сбила школьницу, переходившую дорогу
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Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

В Челябинской области автомобиль сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел 12 апреля в городе Троицке, когда школьница переходила дорогу на улице Качинского по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил автомобиль «ЗИЛ».

В результате врачи диагностировали у девочки травмы различной степени тяжести. Сейчас ребенок проходит лечение в стационаре.

До этого в Петербурге школьница вышла из трамвая и оказалась под колесами машины. В результате 16-летняя пострадавшая попала в больницу. По предварительной информации, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом копчика. Состояние подростка оценили как среднетяжелое.

Ранее гаишник сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Сарове.

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