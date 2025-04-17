«Старые методы не работают»: мошенники начали усложнять схемы обмана россиян

ИБ-эксперт Мясоедов: мошенники усложняют свои схемы, так как старые не работают

Мошенники начали усложнять схемы обмана россиян на фоне того, что люди стали более подготовленными, а также появились автоматизированные системы защиты. Преступники придумывают длинные цепочки действий, нацеливаясь на тех, у кого ниже цифровая грамотность, рассказал 360.ru эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

«Традиционные схемы перестают работать, и мошенники переходят на более длинные цепочки действий. Это связано с тем, что существуют специальные программы в банках и алгоритмы действий, которыми руководствуются различные операторы связи», — подчеркнул специалист.

Сегодня 90 из 100 человек не ведутся на старые схемы обмана, поэтому мошенники ориентируются на сложные способы выманивания у них средств, добавил специалист. Он назвал лучшим способом борьбы со злоумышленниками информирование населения о действиях преступников, а также призвал всегда держать в уме, что любые разговоры вокруг кодов подтверждения и переводов средств – признак мошенничества.

Как только беседа подходит к теме того, что нужно куда-то перевести средства, снять деньги и передать их кому-то, то это с высокой вероятностью обман, подчеркнул Мясоедов. Если разговор идет о деньгах и персональных данных, то лучше прервать разговор, отложить телефон, подумать, посоветоваться с близкими, отметил эксперт. Ни в коем случае никому нельзя сообщать коды из СМС-сообщений, подчеркнул он.

Сегодня растет количество случаев, когда преступники получают дистанционный доступ к смартфонам, перехватывают сообщения. Здесь лучшими методами защиты от них станет установка антивирусной программы, заключил специалист.

Ранее стало известно о появлении у мошенников нового инструмента для обмана россиян.