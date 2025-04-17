Генерал Попов, обвиняемый в хищении, выступит с последним словом на следующей неделе

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов выступит с последним словом в Тамбовском гарнизонном военном суде 22 апреля. Об этом сообщило РИА Новости.

Заседание назначено на 11:00 мск, рассказали в суде.

Накануне защита генерала попросила суд оправдать Попова по всем пунктам обвинения.

Ивана Попова обвиняют в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает.

Прокурор требует для экс-командующего шесть лет колонии, лишение воинского звания и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Ранее военный обозреватель раскрыл новый поворот в деле генерала Попова.