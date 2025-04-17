Тренеры рассказали о популярном упражнении «прогулка фермера»

Упражнение «прогулка фермера», которое заключается в ходьбе на определенную дистанцию с тяжелым грузом в руках, поможет развить силу и устойчивость корпуса. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

«Название связано с работой фермеров, которые часто переносят тяжелые предметы, такие как ведра, инструменты или продукты, проходя большие расстояния. Сейчас это упражнение стало особенно популярным в спортзалах», — отметили в сообщении.

По их словам, оно активизирует группы мышц верхней части туловища, среди них — трапециевидные, дельтовидные, бицепсы, трицепсы, сгибатели пальцев и запястья. Кроме того, оно задействует мышцы кора, которые нужны для устойчивости тела, и мышцы нижней части туловища. К последним относятся ягодичные, подколенные сухожилия, четырехглавые мышцы, икроножные, подошвы и лодыжки.

Главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева до этого говорила, что пожилым людям важно выполнять упражнения на баланс, чтобы защититься от травматизма из-за проблем с равновесием и координацией.

Ранее российские ученые призвали изменить подход к школьной физкультуре.