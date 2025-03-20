Стало известно, сколько россиян готовы пожертвовать отпуском ради работы

Каждый десятый (10%) россиянин готов отказаться от отпуска, если будет необходимо присутствие на работе в этот период времени. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», пишет РИА Новости.

По данным опроса, еще 15% респондентов согласны отказаться от отдыха, но только в случае крайней необходимости. Почти четверть россиян (23%) готовы работать во время отпуска при условии достойной компенсации. Четверть (25%) опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. В свою очередь 27% респондентов категорически против отказываться от отпуска ради работы.

Среди тех, кто готов отказаться от отдыха, более половины (57%) сделают это ради дополнительных выплат. 42% респондентов могут пожертвовать отпуском из-за критической загруженности на работе или важного проекта. Каждый пятый (20%) сам отказывается от отпуска из-за нежелания куда-либо ехать. 5% вообще не видят необходимости в отпуске как таковом.

До этого адвокат Анастасия Митюсова рассказала, что на дополнительный оплачиваемый отпуск могут рассчитывать люди, работающие на предприятиях с вредными или опасными условиями труда. Также такое право есть у работников с ненормированным рабочим днем, рабочих Крайнего Севера или приравненных к ним местностям.

По словам адвоката, продолжительность дополнительного отпуска зависит от категории сотрудника. Например, те, у кого ненормированный график, должны получать не менее трех дополнительных дней отдыха. При вредных и опасных условиях — не менее семи.

Ранее был назван летний месяц, наиболее выгодный для отпуска.