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Россиянке удалили гигантскую опухоль матки размером с двух новорожденных детей

«КП»: в Краснодаре женщине удалили опухоль размером с двух новорожденных детей
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Depositphotos

В Краснодаре врачи удалили 44-летней женщине опухоль матки, которая была размером с двух новорожденных детей. Об этом сообщает kuban.kp.ru.

Пациентке диагностировали опухоль в полости матки. Выяснилось, что она боялась операции и много лет избегала походов к врачам. Гигантское новообразование влияло на качество ее семейной жизни, женщине приходилось ограничивать себя «во всем по-женски», рассказал лечащий врач.

В результате россиянке провели операцию специалисты гинекологического отделения одной из частных клиник Краснодара. Медики полностью удалили опухоль весом в семь килограммов, которая по размеру была сопоставима с двумя новорожденными детьми. Новообразование выглядело как многоплодная беременность и срослась с самыми мелкими сосудами — хирурги провели ювелирную работу, отделяя ее от организма пациентки.

Опухоль оказалась доброкачественной. Через несколько дней после операции женщине уже рекомендовали вставать, а после повторного обследования выписали.

Ранее россиянке удалили опухоль яичника размером с дыню.

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