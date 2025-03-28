Названы самые опасные для спины работы в огороде

Приход весны связан с началом работ на даче в огороде. Однако это может вызвать боли в спине. Самые травматичные действия – это корчевание деревьев вручную, переноска ведер с песком и поднимание больших камней, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Работа в огороде способна спровоцировать обострение межпозвоночных грыж и других заболеваний позвоночника. Столкнуться с неприятными последствиями могут даже те, кто ранее не испытывал проблем со спиной. Например, такое бывает, когда физически неподготовленный человек увлекается переноской тяжестей или подолгу стоит в неудобной позе на грядках. Чтобы защитить спину, нужно соблюдать несколько несложных правил. Прежде всего, следует научиться правильно поднимать тяжести. Здесь главные ошибки – глубокий наклон и согнутая спина. Так делать не стоит. Позвоночник должен быть прямым с легким прогибом в области поясницы, а ноги немного сгибаться», – отметил врач.

Аналогичное правило распространяется и на работу с лопатой. Когда вы копаете землю, не нужно сгибаться слишком сильно и напрягать спину. Вашим основным «инструментом» должен быть не позвоночник, а ноги.

«Перед тем, как набрать землю, выставите вперед одну ногу, слегка согните ее, а в момент подъема веса – аккуратно распрямите. Старайтесь следить, чтобы нагрузка на тело распределялась равномерно. Для этого важно периодически чередовать не только «опорную» ногу, но и руку, которая держит черенок лопаты. Тем, у кого проблемы со спиной, полезно использовать ортопедический корсет: он поможет подтянуть живот и снимет лишнюю нагрузку с позвоночника. Во время работы на грядках следует избегать позы «внаклонку». Прополкой и рыхлением почвы лучше заниматься, сидя на низкой лавочке. Альтернативно – можно встать на четвереньки и опираться на одну руку», – добавил врач.

Последнее правило – отказаться от физических нагрузок при обострении проблем с позвоночником. Практически любые работы по огороду подразумевают серьезную нагрузку на позвоночник. Если спина и так болит, то выходные на грядках вполне могут привести к обострению грыжи и «прострелу». Восстанавливаться в этом случае придется долго, и весь дачный сезон может оказаться под угрозой.

Ранее был назван лучший источник железа для организма.