Врач назвала основные причины низкого давления

Нарушения в работе вегетативной нервной системы могут быть причиной низкого артериального давления. Об этом Life рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Однако о данной ситуации можно говорить, когда исключены другие серьезные заболевания. В случае вегетативной дисфункции нормализовать артериальное давление можно коррекцией образа жизни: регулярным правильным питанием, дозированными физическими нагрузками, соблюдением режима сна», — подчеркнула врач.

По ее словам, давление может понизиться из-за беременности или чрезмерных нагрузок, в этом случае важно также дать себе отдохнуть. Помимо этого, низким оно может быть при пороках сердца, артерий, системных и эндокринных заболеваниях, патологиях печени, головного мозга и не только. Для точного установления причины Волгина советует обратиться к врачу.

Терапевт сети «Клиника Фомина» Анна Дронова до этого рассказала «Газете.Ru», что заболевания щитовидной железы и сердца, а также прием определенных препаратов могут привести к понижению давления.

Ранее была названа главная ошибка при измерении давления.