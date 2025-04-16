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Врач назвала продукты, которые помогут снизить давление

Врач Павлова: бананы и капуста помогут снизить давление
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Листовая зелень, например, капуста, шпинат, капуста кале помогут снизить артериальное давление. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, автор книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

«Коррекция рациона — один из эффективных способов нормализации давления. Разумеется, ни в коем случае нельзя забывать про препараты, назначенные врачом», — подчеркнула эксперт.

Для снижения давления она также советует включать в рацион ягоды, которые содержат много антиоксидантов, цельнозерновые продукты и бананы. Среди других полезных продуктов — жирная рыба (анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины), свекла, чеснок, фасоль и бобовые, а также орехи и семена.

Ученые из Университета Ватерлоо выяснили, что увеличение соотношения калия к натрию в рационе может оказаться более действенным способом снижения артериального давления, чем просто уменьшение потребления соли. Артериальная гипертензия затрагивает более 30% взрослого населения мира и является ведущей причиной ишемической болезни сердца, инсультов, сердечной и почечной недостаточности, а также деменции.

Ранее врач рассказала, какие напитки помогут снизить давление.

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