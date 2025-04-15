Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Горбатого кита заметили в Балтийском море

Горбатый кит попал на видео в Балтийском море
close
Michael Dwyer/AP

В акватории Балтийского моря зафиксировано появление горбатого кита, редкого для этих вод вида. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Калининградские рыбаки первыми заметили характерный фонтан брызг, а затем спинной плавник и часть туловища огромного млекопитающего, длина которого может достигать 16 метров, а масса — 40 тонн. Это уже второй подобный случай за последнее время: в марте 2023 года горбатый кит был замечен у Зеленоградска.

По мнению ученых, появление этих морских гигантов в Балтике носит случайный характер. Существует предположение, что киты используют малосоленую воду Балтики для избавления от паразитов, но отсутствие достаточного количества корма делает длительное пребывание здесь невозможным.

Старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии Антон Чернецкий выразил опасение за судьбу кита, подчеркнув, что без доступа к богатым кормовым ресурсам Атлантики, животное может не выжить.

В марте в заливе Кейп-Код (США) впервые в этом сезоне была замечена пара североатлантических китов — мать и детеныш.

Ранее ученые выяснили, как киты спят, отключив половину мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами