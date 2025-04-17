Открытие первого в мире винного города в Геленджике отложено

Открытие первого в мире винного города «Белый мыс» в Геленджике отложили на конец года, сообщил РИА Новости ресторатор, руководитель проекта Дмитрий Левицкий.

По его словам, изначально создатели собирались запускать винный город по частям с конца весны. Начать они собирались с энотеки с самой большой коллекцией российского вина и кафе-пекарни.

«Недавно мы приняли непростое решение — не открываться частично. Не хочется звать людей в «прихожую», когда остальной дом еще строится, пусть даже это «вау-прихожая». Так что теперь весь комплекс запустится сразу — планируем, что к концу года», — сказал Левицкий.

Прошлой осенью исследовательский центр «Позиция» провел всероссийский опрос, чтобы выяснить, знают ли россияне отечественные бренды вина, как изменилось их отношение к винам локального производства и сколько они готовы заплатить за качественные российские марки. Каждый пятый опрошенный считает, что хорошие российские вина сложно купить — их очень мало на полках магазинов. 18% респондентов отметили, что отдельные марки российских вин почти невозможно найти в их городе, они всегда в дефиците.

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