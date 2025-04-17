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Милонов оценил призыв к женщинам «не раздвигать ноги» до свадьбы

Депутат Милонов осудил призыв к женщинам «не раздвигать ноги до брака»
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Best smile studio/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии RT отреагировал на слова директора Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслана Ткаченко, призвавшего женщин «не раздвигать ноги» до свадьбы.

По мнению Милонова, ученый разбирается в подсчетах и анализе, но вопрос общественных ценностей — не его конек.

«Я думаю, что иногда у нас используются гротескные способы. В иностранном языке это называется словом «хайп». Но он не полезен иногда бывает», — сказал депутат.

Он добавил, что от экспертов ждут «более обоснованной, серьезной позиции».

Накануне Ткаченко заявил, что во избежание абортов женщинам не следует «раздвигать ноги» до вступления в брак.

«Есть женщины, которые не раздвигают ноги перед кем попало, а только после ЗАГСа. Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой», — сказал он.

Он считает, что если бы женщины воздерживались от близости до свадьбы, абортов бы не было. За это заявление демографа раскритиковали в соцсетях, в том числе на его собственной странице. В ответе на один из комментариев он задался вопросом о «пещерных недоумках, кто считает плод частью тела женщины».

Ранее калужский депутат призвал девушек носить мини-юбки.

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