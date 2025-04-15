Россиян призвали не налегать на куличи после поста

Как не омрачить Пасху стрессом для организма из-за резкого перехода от постного рациона к сытным угощениям, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Поликлиника.ру Наталия Шведова.

«Постное меню обычно бедно жирами и сахарами. Поэтому чрезмерное потребление традиционных куличей с кремами, глазурью и шоколадом может стать испытанием для поджелудочной железы. Особенно это касается людей с диабетом, лишним весом и проблемами с сердцем. Исследования показывают: избыток сахара усиливает воспалительные процессы и способствует оксидативному стрессу в организме», — предупредила врач.

Более безопасная альтернатива — творожные пасхи и куличи с натуральными сахарозаменителями, такими как стевия или эритритол. Также подойдут рецепты с фруктовыми добавками. Они соответствуют современным рекомендациям по сбалансированному питанию, где половину тарелки должны составлять овощи и фрукты, четверть — белки и еще четверть — сложные углеводы.

«Один из главных принципов здорового питания — регулярность. Не допускайте длительных перерывов между приемами пищи, чтобы не провоцировать тягу к сладкому. Оптимальный режим — есть каждые 3–4 часа, включая в рацион белки (курица, рыба, творог), клетчатку (овощи, зелень) и медленные углеводы (гречка, киноа). Простой совет: съешьте белковое блюдо с овощами перед десертом — это поможет избежать резкого скачка сахара в крови», — поделилась врач.

Важно помнить и о порциях. В 100 граммах кулича содержится в среднем 300–400 килокалорий и до 30 граммов сахара. Поэтому здоровому человеку стоит ограничиться одним-двумя небольшими кусочками при условии, что остальное меню сбалансировано. А людям с диабетом или избыточным весом рекомендуется не превышать 50 граммов и сочетать десерт с белком, например, с творогом — это снижает гликемическую нагрузку.

«Хорошая новость: яйца больше не считаются вредными, даже наоборот. Согласно мета-анализу 2020 года, употребление до двух яиц в день не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже улучшает липидный профиль», — рассказала доктор.

Творог, еще один традиционный пасхальный ингредиент, богат кальцием и казеином — медленно перевариваемым белком, который надолго сохраняет ощущение сытости. Диетологи советуют выбирать нежирные варианты (5–9%), чтобы снизить калорийность без потери пользы.

«Если вы собираетесь печь куличи дома, замените часть белой муки на цельнозерновую или овсяную, а сахар — на фруктовое пюре. Это не только уменьшит калорийность, но и добавит клетчатки — необходимой для здорового пищеварения», — порекомендовала доктор.

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