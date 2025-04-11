«Распивал со свидетелями». Генерала Попова оставили в СИЗО после заявления об отправке на СВО

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов (справа), арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде, 2024 год

Суд оставил генерала Попова в СИЗО по делу о мошенничестве

Генерал-майора Ивана Попова оставили в СИЗО: судья отклонил жалобу защиты, заявив, что подсудимый «распивал спиртные напитки» со свидетелями во время домашнего ареста. Сам генерал эти обвинения отверг. Несколько дней назад адвокат Попова сообщил, что тот планирует отправиться на СВО — «положительное решение» по этому вопросу уже приняло Минобороны. Однако впоследствии военный блогер Юрий Подоляка заявил, что этого не произойдет из-за «звонка сверху». Теперь военный останется в изоляторе как минимум до 27 апреля.

Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу адвокатов на перевод экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова из-под домашнего ареста в СИЗО.

«Апелляционную жалобу защиты на постановление Тамбовского гарнизонного военного суда от 28 февраля... отклонить», — огласил решение судья Игорь Другаченко (цитата по РИА Новости).

Таким образом, генерал останется в СИЗО как минимум до 27 апреля .

Сторона защиты указывала, что судебное следствие уже фактически окончено, а доводы судьи Тамбовского гарнизонного военного суда о том, что Попов может оказать давление на свидетелей, «не соответствуют действительности».

Судья в свою очередь подчеркнул, что генерал общался со свидетелем по делу и оказывал давление на суд путем размещения в Telegram-канале военного блогера Юрия Подоляки информации, не соответствующей действительности.

«Кроме того, согласно данным оперативно-разыскных мероприятий, которые суд также огласил во время заседания, накануне задержания Попова сотрудниками Госавтоинспекции генерал в тамбовском ресторане «Марфа» распивал спиртные напитки с лицами, с которыми ему было запрещено общаться, так как они являются свидетелями по делу», — заявил судья.

Сам обвиняемый участвовал в заседании суда по видеосвязи. Он заявил, что ужинал в ресторане в период нахождения под домашним арестом, но не употреблял алкоголь.

«То, что мы употребляли алкогольные напитки, никем не засвидетельствовано, кроме голосового утверждения государственного обвинителя. Мы не употребляли спиртные напитки. Та видеозапись, которая представлена была из ресторана… не позволяет даже черты лиц разглядеть», — отметил Попов.

Он поклялся на суде «как офицер и генерал», что не оказывал давления на свидетелей и не заставлял их менять свои показания.

Отправится на СВО?

9 апреля адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил, что совместно с министерством обороны попросил суд приостановить производство по делу из-за «положительного решения» об отправке Попова в зону спецоперации на Украине.

Еще в марте генерал обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором отметил, что для него «армия — весь смысл жизни».

«Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ. Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага», — говорилось в послании.

Также перед отправкой в СИЗО Попов также выражал надежду, что Путин «узнает об этой истории и положит ей конец» — его видеообращение публиковал Telegram-канал Verum Regnum.

«Положительное решение» Минобороны: генерала Попова отправят на СВО Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, попросил Тамбовский... 09 апреля 15:10

Как писал «Коммерсант», генерала собирались отправить на фронт в качестве командира одного из отрядов «Шторм Z». Об этом, по данным Telegram-канала SHOT, попросило руководство одной из частей, выполняющих задачи на спецоперации. Военкор Александр Коц в свою очередь отмечал, что решения о должности, которую займет Попов, пока нет. «В какой должности и на каком направлении он будет служить — пока не поясняется», — писал он.

Однако впоследствии военный блогер Подоляка заявил, что попасть на фронт подсудимый не сможет.

«Было представление, что они (отряд «Шторм Z») готовы взять Ивана Ивановича [Попова] к себе. Естественно, было приложено к ходатайству в суде. Но, насколько мне известно, позвонили сверху в эту часть и заставили это ходатайство забрать, аннулировать», — рассказал блогер.

Адвокат Буйновский при этом уточнил в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости», что ходатайство об отправке Попова на фронт еще не рассмотрено, однако суд может принять такое решение даже после последнего слова генерала — вместо приговора .

В Кремле информацию о возможной службе Попова на СВО комментировать не стали .

Хищения на 100 млн рублей

Тамбовский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело в отношении Попова с конца сентября. В мае 2024 года его задержали и взяли под стражу, однако в июле отпустили под домашний арест.

Генерала обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарных целей: из них должны были построить оборонные сооружения на линии соприкосновения.

Изначально сообщалось, что общая сумма ущерба превышает 130 млн рублей. Однако в окончательной редакции обвинительного заключения она снизилась до 105 млн рублей.