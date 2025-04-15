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Бойцовые собаки сорвались с привязи и искусали прохожего в Перми

В Перми бойцовые собаки напали на мужчину
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Telegram-канал Ural Mash

Пермяка госпитализировали после нападения бойцовых собак. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел около одного из местных предприятий. По словам собеседника, владелец животных приехал на собеседование, своих питомцев он привязал к забору и не надел на них намордники.

Вероятно, в какой-то момент собаки сорвались и напали на мужчину. На кадрах с места инцидента заметно, что пострадавший упал на асфальт парковки, в этот момент рядом с ним находятся животные. Позже он поднялся, но пес вцепился ему в руку и волочился за ним.

«Пострадавшего с тяжелыми травмами обеих рук госпитализировали», – сообщается в публикации.

По информации Telegram-канала «112», питомцев удалось отогнать только с помощью огнетушителя. По словам очевидцев, у охранника, ставшего свидетелем нападения, случился сердечный приступ, он не выжил.

Владельца собак задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, как питомцы улучшают качество жизни своих хозяев.

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