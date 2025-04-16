UPI: в Австралии 918 человек одновременно сыграли в «Монополию» и установили рекорд

В Австралии установили мировой рекорд по массовой игре в «Монополию», пишет UPI.

В Сиднее 918 человек одновременно сыграли в настольную игру «Монополия», установив новый мировой рекорд. Масштабное мероприятие было организовано благотворительным фондом Little Legs Foundation, который занимается помощью детям с раком мозга.

Инициаторами акции выступили Сью-Эллан и Марино Василиу, потерявшие свою шестилетнюю дочь Алегру из-за рака мозга в 2017 году.

«Мы хотели создать событие, которое объединит людей разных поколений, почтит память нашей дочери и принесет пользу важному делу», — пояснила Сью-Эллан.

Для установления рекорда потребовалось 150 игровых столов. Нынешняя попытка стала второй — в предыдущий раз фонду не хватило 30 участников, чтобы побить действующий на тот момент рекорд в 733 игрока.

Мероприятие не только вошло в Книгу рекордов Гиннесса, но и помогло привлечь внимание к проблеме детского рака мозга, а также собрать средства на исследования и лечение этого заболевания, рассказали организаторы.

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