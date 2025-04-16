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США могут закрыть почти 30 посольств и консульств за рубежом

NYT: Госдеп США может закрыть почти 30 посольств и консульств за рубежом
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Максим Блинов/РИА Новости

Государственный департамент США рассматривает возможность закрытия почти 30 дипломатических миссий за рубежом. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Речь идет о дипмиссиях в странах Европы и Африки. Речь идет о Мальте, Люксембурге, Лесото, Республике Конго, Центрально-Африканской Республике, Южном Судане, Эритрее, Гамбии и других странах.

Также предлагается сократить число консульств во Франции, Германии, Греции, Италии, ЮАР и Великобритании.

По данным издания, в случае реализации этих планов США уступят Китаю первое место по числу диппредставительств в Европе, Африке и Восточной Азии.

Недавно сообщалось, что США готовы увеличить количество сотрудников посольства в Москве до количества, которое позволит выдавать российским гражданам визы. Как уточнил источник, цель заключается в том, чтобы укомплектовать посольство до уровня, достаточного для предоставления качественных консульских услуг.

Ранее на стене бывшего посольства США в Афганистане появился антиамериканский баннер.

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