Госдеп США отменил иностранные гранты на $215 млн

Государственный департамент Соединенных Штатов прекращает финансировать проекты иностранной помощи в различных странах , в том числе в Белоруссии, на сумму $215 млн. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает департамент государственной эффективности США (DOGE).

В публикации говорится, что глава Госдепартамента Марко Рубио продолжает пересматривать иностранную помощь. Были отменены 139 бесполезных грантов на общую сумму $215 млн, в том числе и «Ответ на дезинформацию с помощью креативного контента в Белоруссии» на $2,4 млн.

Кроме Белоруссии, будут сокращены гранты на различные программы в Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Киргизии, Ливии, Мавритании, Молдавии, Тунисе, Узбекистане и Шри-Ланке.

27 марта сообщалось, что американский президент Дональд Трамп сократил международную помощь Соединенных Штатов в рамках деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на $27 млрд.

Ранее сотрудники «Голоса Америки» подали иск в суд на администрацию президента США.