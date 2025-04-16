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Грабители прорыли тоннель в ювелирный магазин и вынесли оттуда драгоценности на $10 млн

Грабители вынесли ювелирные изделия на миллионы долларов через туннель в магазин
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Idris Solomon/Reuters

Грабители проделали туннель через бетонную стену, чтобы попасть в ювелирный магазин в центре Лос-Анджелеса, и скрылись с часами, подвесками, золотыми цепочками на сумму не менее $10 млн. Об этом пишет Associated Press.

Крупное ограбление произошло на минувших выходных в магазине Love Jewels на Бродвее. Вечером воскресенья неизвестные проникли туда из соседнего здания через заранее сделанный в стене тоннель. Сколько именно человек участвовало в нападении, пока неизвестно, но полицейские установили, что они покинули магазин тем же путем и скрылись на грузовике Chevy последней модели. Сотрудники магазина узнали о произошедшем, когда пришли на работу в понедельник утром.

Владелец сообщил, что грабители взломали два больших сейфа, в которых хранились все товары, которые не были застрахованы. Убыток составил более $20 млн. Сигнализация не сработала, и камеры видеонаблюдения также были отключены. Лишь во вторник рабочие заделали отверстие в стене, через которое проникли воры, и убрали разбитые витрины. Постоянные клиенты заходили, чтобы выразить сочувствие, а некоторые даже оформляли заказы с целью поддержи бизнеса.

Ранее российский подросток разворотил булыжником сейф родителей ради исполнения своей мечты.

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