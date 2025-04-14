Российский подросток разворотил булыжником сейф родителей ради исполнения своей мечты

В Хакасии 13-летний мальчик вместе с 16-летним приятелем ограбил своих родителей, чтобы купить мопеды. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации канала, все произошло в Черногорске. Школьник давно мечтал о мопеде и постоянно просил его у родителей, но те отказывали. Тогда мальчик решил взять инициативу в свои руки. Когда взрослых не было дома, он пригласил в гости 16-летнего друга. Вместе они с помощью булыжника разворотили сейф родителей младшего юноши, забрали оттуда 200 тысяч рублей и золотые часы. После этого они сразу отправились в Абакан, купили там два мопеда и вернулись обратно. Оставшиеся деньги от покупки транспортных средств школьник раздал знакомым.

По возвращении несовершеннолетних задержали полицейские, которые изъяли у нарушителей часы, деньги и мопеды.

Ранее в Новокузнецке школьник отдал мошенникам 1,4 млн рублей из сейфа родителей.