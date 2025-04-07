В Красноярске задержали 12 сутенеров, которые держали в секс-рабстве несовершеннолетних

В Красноярском крае задержали членов ОПГ, державших несовершеннолетних в сексуальном рабстве. Об этом сообщает межрегиональное СУ СКР.

По версии следствия, организатором банды стал 36-летний житель региона, который занимался подбором участников с конца 2018 года. Он привлек в ОПГ своих родственников и знакомых, а также иностранцев, обещая им высокий уровень дохода. Сообщество, в состав которого входило около 40 человек, занимавших разные роли, действовало почти семь лет на территории Красноярского края и Новосибирской области. У бандитов имелось холодное, газовое и огнестрельное оружие.

Участники преступного сообщества находили одиноких женщин, в основном девушек из неблагополучных слоев общества, и похищали их, чтобы сделать секс-работницами. Злоумышленники отбирали у жертв, некоторые из которых были несовершеннолетними, документы, незаконно лишали их свободы, причиняя телесные повреждения. Жертвами ОПГ стали более 20 девушек.

«За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг, употребления спиртного к девушкам применялось физическое наказание и штрафы, кратно превышающие их возможный доход, отбирались средства связи. Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно», — говорится в сообщении.

К настоящему времени организатор и 11 участников преступного сообщества уже задержаны. Главарь заключен под стражу, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других фигурантов.

Ранее подросткам, полгода державшим школьницу в сексуальном рабстве, вынесли приговор в Казахстане.