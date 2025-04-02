Акушер украл у матери плаценту, чтобы продать как ингредиент для «лекарства»

В Китае врач попался на краже плаценты у молодой матери

Медик из Китая после родов пациентки забрал у нее плаценту. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в одном из роддомов провинции Гуйчжоу. Один из посетителей заснял акушера, который выходил из палаты с пластиковым пакетом, внутри которого находилась плацента. У себя в кабинете медработник спрятал украденное в мусорный мешок.

«Он тайно забрал плаценту, которую мать оставила в больнице для утилизации. Неужели нет никого, кто мог бы его наказать?», – высказался автор видео.

По данным издания, медик планировал продать ее как ингредиент для «лекарств» нетрадиционной китайской медицины.

После произошедшего администрация больницы уволила акушера. Однако в медучреждении не уточнили, крал ли сотрудник плаценты до этого.

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