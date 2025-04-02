Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Акушер украл у матери плаценту, чтобы продать как ингредиент для «лекарства»

В Китае врач попался на краже плаценты у молодой матери
close
Depositphotos

Медик из Китая после родов пациентки забрал у нее плаценту. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в одном из роддомов провинции Гуйчжоу. Один из посетителей заснял акушера, который выходил из палаты с пластиковым пакетом, внутри которого находилась плацента. У себя в кабинете медработник спрятал украденное в мусорный мешок.

«Он тайно забрал плаценту, которую мать оставила в больнице для утилизации. Неужели нет никого, кто мог бы его наказать?», – высказался автор видео.

По данным издания, медик планировал продать ее как ингредиент для «лекарств» нетрадиционной китайской медицины.

После произошедшего администрация больницы уволила акушера. Однако в медучреждении не уточнили, крал ли сотрудник плаценты до этого.

До этого в Узбекистане женщина похитила у роженицы младенца. Она зашла в палату и, заявив, что ребенку нужно на осмотр, унесла его. Новорожденного оперативно вернули родительнице, похитительницу задержали.

Ранее врачи помогли россиянке с врастанием плаценты родить в четвертый раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами