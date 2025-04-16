Почетного главу Федерации бокса Белгорода обвинили в создании ОПГ

Московский городской суд продлил арест почетному президенту Федерации бокса Белгорода Владимиру Тебекину, которого обвиняют в мошенничестве, незаконной банковской деятельности и занятии высшего положения в преступной иерархии, на три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Судя по данным суда, следствие также предъявило Тебекину обвинение в создании организованной преступной группировки (ОПГ).

Владимир Тебекин — глава организации «Федерация бокса» и президент благотворительного фонда «Айсберг». В 2023 году его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, по которому ему грозило до десяти лет лишения свободы. Мошенники организовали преступную схему по отчуждению имущества завода «Энергомаш» в пользу подконтрольного им ООО «Индустрия».

Бизнесмен пытался заключить контракт на военную службу, чтобы отправиться на СВО. Однако, согласно закону, обвиняемые по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» не могут служить в армии РФ.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ почти на 200 млн рублей.