В России осудили призыв к женщинам «не раздвигать ноги» до свадьбы

Призыв «не раздвигать ноги» до свадьбы является хамством, считает глава Союза женщин России (СЖР) Екатерина Лахова. Мнение она высказал в беседе с изданием «Подъем».

«Ну нормальные высказывания разве можно так высказать? Суть где-то правильная, извиняюсь, но разве так излагают? Хамство какое-то по отношению ко всем девушкам и женщинам», — заявила она.

Лахова добавила, что проблема влияния частых половых связей и смены партнеров на репродуктивное здоровье женщины действительно присутствует. Однако высказываться об этом следовало по-другому, указала глава СЖР.

В свою очередь депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил в беседе с RT, что призыв «не раздвигать ноги» был недопустимым и дискредитирующим.

Собеседник издания подчеркнул, что, хотя церковь и не одобряет интимную близость до брака, необходимо учитывать реалии современной России, где многие молодые люди живут вместе до свадьбы, создают семьи и рожают детей.

Иванов подчеркнул, что подобные высказывания «экспертов» не только не способствуют решению демографической проблемы, но и дискредитируют саму идею поддержки материнства и детства.

Высказывание, о котором идет речь, сделал глава Института демографического развития Руслан Ткаченко в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его мнению, женщины сами несут ответственность за незапланированную беременность и отсутствие интимной близости до брака поможет избежать абортов.

Кроме того, Ткаченко заявил «Газете.Ru», что число абортов сократится, если женщины сократят «ненужные контакты». Он также отметил, что не видит смысла обсуждать критику его слов о «раздвигании ног», и указал, что критикующие его люди «не дружат с логикой, историей и естеством».

Ранее автор фразы про «раздвигание ног» заявил «Газете.Ru», что женщинам нужно целомудрие.