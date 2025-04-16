В Уфе упавший с крыши шифер едва не травмировал ребенка в коляске

В Уфе кусок шифера упал рядом с ребенком в коляске

В Уфе отец и его ребенок едва не пострадали из-за упавшего шифера. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на Кремлевской улице. На кадрах с места видно, как мужчина катит по дороге коляску с ребенком, но в какой-то момент рядом с ним дважды падают элементы облицовки здания.

Мужчина успел забежать под козырек подъезда, каких-либо травм ни он, ни ребенок не получили.

По данным Telegram-канала, недавно в этом доме делали капитальный ремонт.

До этого в Петербурге девушку госпитализировали с серьезной травмой после того, как ей на голову упал обломок металлического окна.

21-летняя петербурженка шла к своему возлюбленному, но после инцидента ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа.

После произошедшего молодой человек девушки обратился в полицию. Помимо этого, он забрал с места обломок окна, чтобы никто не спрятал возможную улику.

Ранее глыба льда рухнула на женщину с коляской в Подмосковье.