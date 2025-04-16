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В Казахстане арестовали мужчину, напавшего на мотоциклиста из РФ

МВД Казахстана: напавшего на мотоциклиста из РФ взяли под стражу на два месяца
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Shutterstock/FOTODOM

Мужчину, напавшего с ножом на мотоциклиста из РФ в Казахстане, взяли под стражу на два месяца, возбуждено уголовное дело по факту причинения ранения. Об этом сообщил во время брифинга замглавы МВД Казахстана Санжар Адилов, его цитирует ТАСС.

«Преступление раскрыто в кратчайшие сроки по горячим следам. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. В ходе проведения личного обыска орудие преступления — нож был изъят. В настоящее время по решению суда он взят под стражу сроком на два месяца», — сказал Адилов.

Глава МВД Казахстана также добавил, что в ходе расследования по согласованию с прокуратурой будет решен вопрос по окончательной квалификации преступления по уголовному делу.

Нападение произошло 13 апреля на автозаправочной станции. Неизвестный нанес россиянину два ножевых ранения и скрылся на автомобиле в сторону села Мерке, однако был задержан и арестован.

16 апреля вице-консул диппредставительства Чингиз Мухамадеев заявил, что Генконсульству России в Алма-Ате известно о попытках оказать давление на российского мотоциклиста. Он добавил, что уголовное дело в этом случае ведется со стороны государства и не предполагает прекращения даже в случае примирения сторон.

Адвокат Закир Асадов, представляющий интересы байкера, рассказал, что после ранения его подзащитного госпитализировали в ближайшую районную больницу, куда приезжали родственники нападавшего и уговаривали отказаться от претензий. После этого пострадавший уехал в больницу в Алматы, но родственники нападавшего нашли его и здесь.

Ранее пьяный байкер воткнул нож в спину знакомого и получил два года колонии.

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