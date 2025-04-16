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Россиянка спрятала пакет с наркотиками между ягодицами и пожалела

В Подмосковье полицейские нашли наркотики у женщины, заставив ее приседать
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Shutterstock

В Подмосковье полицейские заставили женщину приседать, пока из ягодиц не выпал пакет с наркотиками. Об этом пишет mk.ru.

Инцидент произошел на посту ДПС в Луховицах. Дежурившие в ночное время автоинспекторы обратили внимание на автомобиль такси, в котором ехали мужчина и женщина, при общении с правоохранителями они стали нервничать.

Тогда их решили подвергнуть дополнительной проверке. 34-летнюю пассажирку такси отвели в служебный кабинет, где сотрудница полиции провела личный досмотр, но ничего не нашла. Тогда задержанную попросили раздеться и несколько раз присесть. Во время упражнений на пол упал пакетик с 0,81 грамма метилэфедрона.

Оказалось, что женщина сжимала его ягодицами, но удержать не смогла. Она призналась, что только что забрала купленные наркотики в лесу возле станции Луховицы. По ее словам, за закладкой она ездила вместе с другом, однако он заявил, что якобы ничего не подозревал о цели ночной поездки, хотя знал о зависимости подруги.

Женщину отправили на скамью подсудимых. Суд учел, что обвиняемая имеет маленького ребенка, и назначил ей один год лишения свободы условно.

Ранее женщина пыталась пересечь границу с наркотиками, спрятанными под жировой складкой.

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