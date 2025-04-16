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Названы правила, которые помогут руководителям справиться с выгоранием

Специалист Зуева: ассистент поможет руководителям справиться с выгоранием
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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Планирование жизни поможет руководителю справиться с эмоциональным выгоранием. Об этом «Пятому каналу» рассказала бизнес-ассистент и руководитель Диана Зуева.

«Это могут быть различные приложения, онлайн-календари, либо печатный вариант любого удобного ежедневника. Если вы руководитель организации, эффективным решением станет наем ассистента», — отметила эксперт.

По ее словам, помощник поможет оптимизировать тайминг и повысить эффективность шефа. Кроме того, так руководитель сможет найти время для своих хобби, например, хоккея, танцев или йоги. Для борьбы с выгоранием важно также наладить режим дня, правильно питаться и выстраивать теплые крепкие отношения с близкими, заключила Зуева.

Психолог Елена Горелова до этого говорила, что борьба с профессиональным выгоранием у сотрудников требует централизованного подхода от работодателей и самих работников. По ее словам, в этом вопросе могут помочь введение гибкого графика и создание системы поддержки и наставничества. Кроме того, эксперт рекомендует обращать внимание на здоровье сотрудников и предоставлять им возможность для занятия спортом и отдыха.

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