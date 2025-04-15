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Россиянам объяснили, чем чреват чрезмерный альтруизм

Врач Хамидуллин: чрезмерный альтруизм может привести к выгоранию
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерный альтруизм может привести к эмоциональному выгоранию. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин. Такое состояние, по его словам, часто наблюдается у людей, работающих в сферах, предполагающих постоянную помощь людям, например, у врачей и социальных работников.

Кроме того, к моральному истощению может привести недостаток заботы о себе. Когда люди сосредоточены на помощи другим, они часто забывают о собственных потребностях, продолжил он.

«Помощь пациентам, обращающимся с такими проблемами, включает: работу над самооценкой и границами — обучение тому, как важны собственные потребности и как устанавливать здоровые границы, разъяснение принципов здорового альтруизма — помощь другим важна, но не должна происходить в ущерб самому себе», — отметил специалист.

При этом здоровый альтруизм может, наоборот, повысить уровень счастья и почувствовать себя частью общества. Кроме того, эмпатия помогает повысить самооценку, так как помощь другим укрепляет мнение о себе как о «хорошем» человеке, добавил Хамидуллин.

Ранее ученые раскрыли, как мозг человека реагирует на чужую боль и эмоции.

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