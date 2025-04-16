Российская пенсионерка вернула через суд полмиллиона за опасный вибромассажер

Пожилая жительница Югры с помощью юристов Роспотребнадзора отсудила более 600 тысяч рублей за вибромассажер, покупку которого ей навязали в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Женщина рассказала, что ее пригласили на презентацию массажной накидки, где ей рассказывали о «лечебных» свойствах товара, который не является медицинским изделием. По словам пенсионерки, на презентации громко играла музыка, продавцы задавали ей множество вопросов, и она не заметила, как подписала кредитный договор на покупку массажера за 200 тысяч рублей.

Уже дома пенсионерка прочитала в инструкции, что перед использованием устройства стоит проконсультироваться с врачом. Также в противопоказаниях к применению обладательница девайса нашла, что его использование противопоказано людям с гипертонией, которой она страдает.

Женщина попыталась вернуть массажер, обосновав свое решение непредоставлением продавцами полной и достоверной информации при его приобретении, но магазин не пошел ей на встречу.

Тогда юристы Роспотребнадзора обратились в суд, который встал на сторону покупательницы и постановил частично удовлетворить исковые требования заявительницы, а именно: расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с продавца стоимость товара в размере 200 тысяч рублей, 200 тысяч рублей неустойки, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя — 205 тысяч рублей.

Ранее в Москве женщина отсудила у магазина 100 тыс. рублей за поддельный стайлер Dyson.