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В Тульской области две женщины предлагали подарки пенсионеркам и обворовывали их

В Тульской области женщины притворялись соцработниками и обворовывали пенсионерок
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Туле и Тульской области две женщины в течение трех месяцев под видом соцработников предлагали подарки пенсионеркам и обворовывали их. Об этом сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Одной из жертв мошенниц стала 93-летняя пенсионерка из Новомосковска Тульской области. Женщины обещали вручить ей подарок в честь грядущего Дня Победы. Однако после их ухода хозяйка квартиры обнаружила, что у нее похитили 400 тысяч рублей.

«При аналогичных обстоятельствах своих сбережений лишились 84-летняя жительница поселка Косая Гора и ее ровесница, проживающая в центре города Тулы», — сообщила Волк.

По факту обмана пенсионерок было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемых уже задержали. Ими оказались 46-летняя женщина и ее 28-летняя дочь. Горе-мать уже была судима.

Недавно в Курске мошенники под видом правоохранителей запугали пожилого мужчину уголовным делом, заставили его продать машину и отдать им все вырученные деньги.

Ранее были названы города, в котором чаще всего живут жертвы телефонных мошенников.

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