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Названы города, в которых чаще всего живут жертвы телефонных мошенников

Депутат Немкин: телефонные мошенники чаще всего звонят жителям миллионников
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Depositphotos

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что телефонные мошенники чаще всего звонят жителям городов-миллионников. Его слова приводит РИА Новости.

В зоне риска — Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. По словам депутата, это объясняется тем, что в мегаполисах чаще проживают люди с высоким доходом. Также в крупных городах проще применять массовые схемы обзвона с использованием автоматизированных систем.

«Люди, привыкшие к онлайн-общению и быстрому решению вопросов через телефон, чаще попадаются на уловки злоумышленников», — пояснил Немкин.

Для борьбы с мошенниками он посоветовал использовать приложения, блокирующие подозрительные звонки.

До этого в Москве 81-летняя пенсионерка помогла полиции разоблачить мошенников.

Правоохранители задержали 19-летнего жителя Новосибирска, который ехал к пенсионерке, чтобы забрать деньги. Затем у дома пенсионерки поймали 31-летнюю жительницу Подмосковья, которой пожилая женщина передала муляж денежных средств, подготовленный сотрудниками полиции.

Ранее россиянам рассказали о новой изощренной схеме телефонных мошенников.

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