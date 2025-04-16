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Пенсионер из Курска поверил «силовикам», лишился машины и почти миллиона рублей

В Курске мошенники запугали пенсионера и вынудили его продать машину
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Курске мошенники под видом правоохранителей запугали пожилого мужчину уголовным делом, заставили его продать машину и отдать им все вырученные деньги. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 70-летним мужчиной и сообщили, что с его счетов совершаются переводы денег в недружественное государство. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчине было предложено «временно» перевести все сбережения на специальный счет.

Аферистов заинтересовал автомобиль потерпевшего. Под дистанционным контролем мошенников мужчина сделал фото машины и документов, после чего те разместили объявление о продаже по заниженной цене.

«Очень быстро нашелся покупатель, который купил машину за 985 тысяч рублей. Все это время мошенники контролировали процесс по телефону. Как только курянину поступили деньги на счет, его сразу же направили к банкомату для совершения перевода», — сообщили в региональном МВД.

Преступники угрожали потерпевшему уголовным делом, если он расскажет о произошедшем родственникам. Спустя некоторое время он все же решился обсудить произошедшее с семьей, после чего обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее московская пенсионерка едва не отдала мошенникам 50 млн рублей.

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