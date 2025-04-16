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В российском селе мужчина выстрелил в лошадей за то, что они ходили рядом с его участком

В Томской области мужчина открыл огонь по лошадям
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В селе Средний Васюган Томской области мужчина из пневматического оружия выстрелил в лошадей из-за того, что они ходили рядом с его участком. Одно животное из-за полученных ранений пришлось усыпить, возбуждено уголовное дело, сообщает Томская полиция в официальном Telegram-канале.

Подозреваемым оказался 46-летний сельчанин, он, как уточняется, уже признался в содеянном.

«По предварительным данным, злоумышленнику не понравилось, что кони гуляют рядом с его земельным участком и могут повредить сельскохозяйственные культуры. Открыв окно, он произвел выстрелы из ружья в сторону животных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей об умышленном уничтожении чужого имущества.

В марте этого года житель Ленобласти выстрелил в собаку на глазах у 17-летней хозяйки. Инцидент произошел в Волховском районе. 43-летний мужчина приехал к себе на дачу в Заостровье и стал выпивать. В какой-то момент он обратил внимание на юную соседку, которая выгуливала своего питомца, и достал винтовку. В момент, когда животное случайно забежало на участок, подозреваемый выстрелил в него.

Ранее москвич выстрелил из сигнального пистолета по владельцам собак.

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