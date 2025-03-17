Житель Ленобласти выстрелил в собаку на глазах у 17-летней хозяйки

В Ленобласти мужчину задержали за стрельбу по собаке на глазах у хозяйки

В Ленобласти животное пострадало во время стрельбы, его не спасли. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Волховском районе. По данным издания, 43-летний мужчина приехал к себе на дачу в Заостровье и стал выпивать. В какой-то момент он обратил внимание на 17-летнюю соседку, которая выгуливала своего питомца, и достал винтовку.

В момент, когда животное случайно забежало на участок, подозреваемый выстрелил в него. Все это происходило на глазах у подростка.

После произошедшего родители девушки обратились в полицию. Правоохранители задержали мужчину и изъяли оружие. Выяснилось, что оно ему не принадлежит.

На данный момент решается вопрос о возбуждении дела.

До этого в Марий Эл 62-летний мужчина отправился на охоту с сыном и случайно выстрелил в него. Отец принял тлеющую сигарету в руках сына за тепловую метку, и случайно попал в родственника. Пострадавший получил травмы, его не спасли.

Ранее в Калининграде пьяный подросток обстрелял школьников из пневматики.